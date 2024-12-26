Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Нужно быть сильными, чтобы ситуацию у границ страны никто не мог «поджигать». Об этом 26 декабря заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Владимир Путин

«Быть сильными», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Глава государства также назвал благополучие российского народа главным приоритетом для руководства страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 декабря на съезде «Единой России», заявил, что колоссальная и несокрушимая сила страны заключается в сплочённости и осознании России как своего отчего дома, как огромной семьи. Также для людей очень важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне, отметил глава государства.