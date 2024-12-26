Москва, 26 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал благополучие российского народа главным приоритетом для властей.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Самое главное — благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность», — заявил глава государства 26 декабря после заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По его словам, в сфере экономики необходимо стабилизировать инфляцию, чтобы не было никаких витков и продолжился экономический рост. Глава государства подчеркнул, что он будет таким же, как в 2024 году, под 4%. При этом страна рассчитывает на дальнейшее увеличение доходов населения, добавил российский лидер.