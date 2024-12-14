Москва, 14 декабря, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Сплочённость россиян является великой ценностью, в которой заключается несокрушимая сила. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия».

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Сплочённость, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи — это наша великая ценность», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в этой сплочённости заключается колоссальная и несокрушимая сила, а также уверенность россиян в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле назвал «бронежилетом России» характер, мужество, героизм и сплочённость российского народа. Он также отметил, что получившие награды и подобные им люди вносят огромный вклад в укрепление всех составляющих, двигающих Россию вперёд.

Глава государства 9 декабря заявил, что единство и твёрдая воля к победе заложены у россиян в национальном характере. Он добавил, что, с какими бы тяжёлыми испытаниями ни сталкивалась Россия, её ответом всегда были сплочённость, единство, твёрдая воля к победе.