Орел, 26 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Ракетная опасность в Орловской области отменена. Об этом 26 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — написал он в Telegram-канале.

Предупреждение в регионе действовало 22 минуты.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 декабря Орловская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. После налёта на объекте топливной инфраструктуры в посёлке Стальной Конь начался пожар, который впоследствии был потушен. Информация о пострадавших не поступала. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили над регионом 20 беспилотных летательных аппаратов.

26 декабря обломки одного из украинских дронов, сбитых российскими силами ПВО над Волгоградской областью в ночь на 26 декабря, упали на территорию промышленного предприятия, не причинив при этом ущерба производству. В ходе атаки на регион никто не пострадал.