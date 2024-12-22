Орел, 22 декабря, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В результате атаки украинских беспилотников на Орловскую область никто не пострадал. Об этом 22 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Михаил Воскресенский / POOL / ТАСС

Он уточнил, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили над областью 20 беспилотных летательных аппаратов. По словам Клычкова, основными целями противника были объекты топливо-энергетической инфраструктуры.

«Благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки <…> Пострадавших и значительных повреждений нет», ― написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что возгорание на объекте в посёлке Стальной Конь оперативно локализовали, а затем полностью потушили.

Как передавало ИА Регнум, российские военные ночью сбили 42 украинских беспилотника самолётного типа над пятью регионами. Наиболее массированному налёту, по информации Минобороны, подверглась Орловская область — там сбили 20 БПЛА. По восемь аппаратов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, ещё пять — над Курской и один — над Красноярским краем.

Клычков ранее сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. После налёта на объекте топливной инфраструктуры в посёлке Стальной Конь начался пожар, информация о пострадавших не поступала, отметил он.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что над регионом ночью сбили восемь украинских беспилотников и одну ракету. Он уточнил, что БПЛА перехватили в Азовском районе, Таганроге и Новочеркасске, а ракету сбили возле Миллерово. При падении обломков никто не пострадал.

21 декабря Казань подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего зафиксировали восемь атак беспилотников.