Москва, 26 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Роснефть» приняли участие в корпоративной акции «Ёлка желаний». Благотворительное мероприятие помогает исполнить мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В нефтеотгрузочном терминале Де-Кастри волонтеры компании организовали для воспитанников Богородского детского дома №28 новогоднюю игровую программу. Сладкие гостинцы также получили дети с ограниченными возможностями здоровья из села Де-Кастри.

Работники Комсомольского НПЗ наполнили мешок Деда Мороза для воспитанников детского дома №20 посёлка Хурба. Сотрудники «Сахалинморнефтегаз-Шельфа» вручили подарки детям социально-реабилитационного центра «Ласточка», а в Иркутской области в социально-реабилитационный центр Усольского района направились Дед Мороз и Снегурочка от коллектива «Верхнечонскнефтегаза». Также нефтяники совместно с Иркутским отделением международной организации инвалидов «Стеллариум» привезли подарки пациентам областной детской клинической больницы.

Волонтёры «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» исполнили желания детей центра социальной реабилитации «Багратион» и также порадовали подарками ребят из социально-реабилитационного центра города Ленска в Якутии. В Красноярском крае «РН-Ванкор» восьмой год подряд провёл акцию добрых дел для подопечных приюта «Забота» в г. Игарка.

Благотворительные акции провели сотрудники «РН-Уватнефтегаза», «Тюменнефтегаза», «Харампурнефтегаза», «Самотлорнефтегаза» и других предприятий компании. Волонтеры также окружили вниманием и заботой своих ветеранов. Традиционно в числе адресатов добрых дел нефтяников люди с ограниченными возможностями и люди преклонного возраста, живущие в социальных учреждениях.