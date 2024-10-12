Стамбул, Турция, 12 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Пролив Босфор временно закрыли для движения в обоих направлениях из-за поломки судна, сообщила турецкая газета Star.

Xinhua/ABACA/ТАСС

«У берегов Акынтыбурну в Босфоре у 106-метрового сухогруза, следовавшего из Израиля в Болгарию, произошла неисправность оборудования. После инцидента буксир был оперативно направлен в эту зону, а движение судов в проливе временно прекращено в обоих направлениях», — отмечено в публикации.

Как часть единственного прохода между Чёрным и Средиземным морем, Босфор всегда имел большое значение с торговой и военной точки зрения и до сих пор остаётся стратегически важным.

Как передавало ИА Регнум, в августе пролив перекрыли из-за неисправности танкера Sredina, вышедшего из России в Ливию.

В марте движение было приостановлено из-за тумана. Кроме того, из-за этого также временно отменили движение паромов.

А в январе нефтеналивной танкер Peria заблокировал движение в обоих направлениях через пролив Босфор. Судно шло под флагом Либерии и встало в проливе на якорь из-за непогоды.