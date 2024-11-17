Анкара, 18 ноября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Причиной приостановки движения судов в проливе Босфор стал шедший из России под флагом Панамы нефтеналивной танкер Nazan. Об этом 17 ноября сообщило турецкое управление по береговой охране в соцсети Х.

Interiot Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно)

«Наши буксиры Kurtarma-7 и Kurtarma-9 немедленно направлены на место инцидента с танкером Nazan длиной 114 м, у которого отказал руль у побережья Кандилли», — уточнили в турецком ведомстве.

Отмечается, что у танкера возникли проблемы с рулевым управлением. Судно, сломавшееся в проливе Босфор, следовало из России в порт Коджаэли на северо-западе Турции.

Движение судов по проливу приостановили в обоих направлениях. В настоящее время производится буксировка танкера. По данным онлайн-ресурса отслеживания судов Marine Traffic AIS, танкер находится за пределами основного судоходного фарватера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пролив Босфор 12 октября временно закрывали для движения в обоих направлениях из-за поломки судна. У 106-метрового сухогруза, следовавшего из Израиля в Болгарию, произошла неисправность оборудования.

В августе пролив перекрыли из-за неисправности танкера Sredina, вышедшего из России в Ливию.

В январе нефтеналивной танкер Peria заблокировал движение в обоих направлениях через пролив Босфор. Судно шло под флагом Либерии и встало в проливе на якорь из-за непогоды.