Вашингтон, 24 декабря, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп 24 декабря пообещал, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников после того, как вступит в должность.

«Сразу после того, как состоится моя инаугурация, я дам указания минюсту твёрдо добиваться смертных приговоров, чтобы защищать американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также раскритиковал решение действующего президента США Джо Байдена заменить для 37 преступников смертную казнь на пожизненное заключение. Избранный американский лидер заявил, что это бессмысленно и расстраивает родственников убитых.

В США 27 смертная казнь разрешена в 27 штатах.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека указал на то, что в России не вводят казнь даже в условиях участия страны в вооружённом конфликте. Эта позиция сохраняется, хотя значительное число граждан и политических деятелей призывают вернуть смертные приговоры.

В России действует мораторий на смертную казнь. В ноябре 2009 года Конституционный суд России запретил выносить смертные приговоры любым судам.

Председатель КС Валерий Зорькин в июне 2024 года заявил, что высший судебный орган считает недопустимым возобновление казни в стране.