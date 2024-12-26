Анапа, Краснодарский край, 26 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Сотрудники «Русской медиагруппы» совместно с артистами организовали сбор гуманитарной помощи для волонтеров, которые работают на месте устранения последствий разлива мазута в Керченском проливе.

«Русская медиагруппа» «Русская медиагруппа» поддержала волонтёров на черноморском побережье

На пляжах Черного моря сейчас работают более тысячи волонтеров, которые собирают загрязнения и помогают пострадавшим птицам. Добровольцы нуждаются в дополнительной экипировке и средствах индивидуальной защиты.

Разлив нефтепродуктов может привести к негативным последствиям для экосистемы региона. Так, сотрудники медиахолдинга вместе с артистами приняли решение собрать гуманитарный груз для помощи волонтерам. В состав груза входят экипировка и расходные материалы.

К команде неравнодушных уже присоединились такие артисты, как Алсу, Анна Семенович, Дима Билан и другие российские исполнители. Помощь в транспортировке гуманитарного груза оказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сотрудники холдинга призывали всех оказать посильную помощь в ликвидации последствий и помочь волонтерам.