Москва, 26 декабря, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для ударов России, если будут представлять угрозу. Об этом 26 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

По его словам, объекты для ударов всегда выбираются на основе исходящей от них степени угрозы для страны. Поражаются цели, связанные с обеспечением Вооружённых сил Украины (ВСУ), и те точки, с которых украинские бойцы обстреливают российскую территорию, разрушая гражданские объекты и убивая мирное население.

«Это могут быть и военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах. Это правила нацистов, которые засели в Киеве при поддержке Запада, и правила тех, кто поставляет им вооружения для уничтожения сугубо гражданской инфраструктуры и мирных граждан», — подчеркнул глава МИД РФ в интервью российским и зарубежным СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин назвал центры принятия решений в Киеве возможной целью для применения российского гиперзвукового комплекса «Орешник». Он добавил, что Минобороны и Генштаб РФ уже начали подбирать объекты для нанесения ударов этим оружием на контролируемой Украиной территории.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в тот же день отметил, что применение новейшего вооружения стало чётким сигналом Западу. Он подчеркнул, что государства, которые поддерживают Киев, в том числе США, стали полноценными участниками конфликта на Украине.