Лавров допустил, что РФ может ударить по центрам принятия решений в Киеве
Москва, 26 декабря, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для ударов России, если будут представлять угрозу. Об этом 26 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, объекты для ударов всегда выбираются на основе исходящей от них степени угрозы для страны. Поражаются цели, связанные с обеспечением Вооружённых сил Украины (ВСУ), и те точки, с которых украинские бойцы обстреливают российскую территорию, разрушая гражданские объекты и убивая мирное население.
«Это могут быть и военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах. Это правила нацистов, которые засели в Киеве при поддержке Запада, и правила тех, кто поставляет им вооружения для уничтожения сугубо гражданской инфраструктуры и мирных граждан», — подчеркнул глава МИД РФ в интервью российским и зарубежным СМИ.
Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин назвал центры принятия решений в Киеве возможной целью для применения российского гиперзвукового комплекса «Орешник». Он добавил, что Минобороны и Генштаб РФ уже начали подбирать объекты для нанесения ударов этим оружием на контролируемой Украиной территории.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в тот же день отметил, что применение новейшего вооружения стало чётким сигналом Западу. Он подчеркнул, что государства, которые поддерживают Киев, в том числе США, стали полноценными участниками конфликта на Украине.