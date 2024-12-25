Дамаск, 25 декабря, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Новые власти Сирии намерены потребовать у Ирана 300 миллиардов долларов в качестве компенсации за многолетнюю помощь экс-президенту страны Башару Асаду и подконтрольным ему вооружённым силам. Об этом 25 декабря сообщила ливанская газета Al Modon.

kremlin.ru Башар Асад

Новое правительство работает над подготовкой меморандума, который затем планирует представить в международные суды. В документ включат требование к Ирану выплатить 300 миллиардов долларов в качестве компенсации сирийскому народу и сирийскому государству за ущерб, причинённый «преступными и произвольными действиями» Тегерана.

В свою очередь власти Ирана считают переходное правительство Сирии правопреемником предыдущего и собираются потребовать погашения долга за оказанную помощь. При этом контакты между Тегераном и Дамаском на данный момент отсутствуют.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, курдские группировки в Сирии либо сложат оружие, либо будут похоронены. Министр обороны Турции Яшар Гюлер отметил, что уничтожение курдских отрядов народной самообороны (YPG) является приоритетом властей республики.

8 декабря Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Спустя два дня вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».