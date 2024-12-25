Анкара, 25 декабря, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Курдские группировки в Сирии либо сложат оружие, либо будут похоронены. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении перед членами правящей Партии справедливости и развития в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены вместе с ним на сирийской земле. Мы ликвидируем террористическую организацию, которая пытается построить стену крови между нами и нашими курдскими братьями», — сказал он. Его слова приводит агентство Reuters.

Он подчеркнул, что Анкара полна решимости «сокрушить» террористические организации в Сирии, в первую очередь «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена) и Рабочую партию Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции).

Министр обороны Турции Яшар Гюлер отметил, что уничтожение курдских отрядов народной самообороны (YPG) является приоритетом властей республики.

Как передавало ИА Регнум 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что возможность проведения операции турецких войск в Сирии по оттеснению курдских отрядов от границы существует. Он отметил, что Анкара делает всё для обеспечения безопасности на своих южных рубежах на фоне ситуации в Сирии. Президент уточнил, что Турция стремится создать условия для возвращения беженцев со своей территории на сирийские земли.