Берлин, 25 декабря, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Алексея Макеева. Об этом 25 декабря сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Global Look Press/Annette Riedl/dpa

«Его преемником должен стать нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук», — уточнило издание.

По информации газеты, смену посла в Германии официально объяснят частью регулярной ротации глав дипведомств. В дипломатических кругах рассказали журналистам, что Макеев за время работы послом отличился критическими замечаниями в кулуарах, но неизвестно, повлияло ли это на решение уволить его.

Также издание указало на то, что посла публично критиковал его предшественник Андрей Мельник, который семь лет представлял Украину в Германии. Бывший глава дипмиссии, известный оскорбительными замечаниями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, призывал Макеева убедить Берлин оказывать Киеву больше помощи.

Официального сообщения о смене посла Украины в Германии пока не было.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 21 декабря объявил о перестановках в украинском дипломатическом корпусе. В частности, он назначил Мельника постоянным представителем страны при ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти шаги, вспомнила слова из басни Ивана Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».

Макеев попал в скандальную историю в апреле. Он в соцсетях раскритиковал несколько публикаций немецкой газеты Berliner Zeitung и опубликовал личные данные ряда её сотрудников. Издание обвинило дипломата в попытке запугать журналистов и в посягательстве на свободу слова.