Берлин, 3 апреля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины в Берлине Алексея Макеева в попытках запугать её сотрудников. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Кроме того, журналисты обвинили украинского дипломата в нападках на свободу слова. Это произошло после того, как Макеев выразил в соцсетях своё недовольство содержанием ряда публикаций газеты, а также обнародовал личные данные некоторых редакторов Berliner Zeitung, которые ранее работали в подразделениях российских СМИ.

Редакция решительно выступила против преследования своих сотрудников и назвала необоснованным нападки Макеева. В газете также выразили надежду на то, что посол будет уважать свободу прессы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в министерстве иностранных дел Германии заявили, что российские журналисты, работающие на территории ФРГ, могут продолжать свою деятельность абсолютно свободно и беспрепятственно.

В ведомстве также объяснили длительное время обработки визовых заявлений со стороны журналистов из России. По словам представителя МИД ФРГ, это связано с сокращением штатов немецких дипломатических и консульских представительств в РФ.

В начале февраля немецкий государственный телеканал ZDF подвергся травле в Германии из-за репортажа из освобожденного российской армией Мариуполя (ДНР).