Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Правоохранители из Санкт-Петербурга обнаружили останки убитого в 2004 году журналиста издания «Фонтанка» Максима Максимова. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

телеканал «78»

Ранее, 23 декабря, полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве Максимова. Находящийся под следствием мужчина сообщил, что останки убитого находятся в посёлке Белоостров в Курортном районе Санкт-Петербурга, и указал место. 29 июня 2004 года Смирнов заманил журналиста в сауну на Фурштатской, где его сообщники сначала избили мужчину, после чего повесили.

Следствию Смирнов сообщил, что убил журналиста из-за его профессиональной деятельности по освещению фактов противоправных действий правоохранителей.

«В течение нескольких суток велась работа по поиску места захоронения, и в результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела», — указано в Telegram-канале ведомства.

Позднее будут проведены экспертизы для подтверждения личности погибшего и причины его смерти. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как передавало ИА Регнум, Смирнова также подозревают в причастности к другим особо тяжким преступлениям, в том числе к совершению убийств по найму на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Максимов с 1990-х годов работал в Агентстве журналистских расследований (АЖУР), в 2000-х являлся специальным корреспондентом журнала «Город». Он пропал 29 июня 2004 года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.