Санкт-Петербург, 23 декабря, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, совершённом 20 лет назад. Об этом сообщил 23 декабря портал 78.ru.

Находящийся под следствием Смирнов сообщил, что останки убитого находятся в посёлке Белоостров в Курортном районе Санкт-Петербурга и указал место. Правоохранители пытаются обнаружить останки тела Максимова.

Смирнова также подозревают в причастности к другим особо тяжким преступлениям, в том числе к совершению убийств по найму на территории Санкт-Петербурга и Ленинградсклй области.

Максимов с 1990-х годов работал в Агентстве журналистских расследований (АЖУР), в 2000-х являлся специальным корреспондентом журнала «Город». Он пропал 29 июня 2004 года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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