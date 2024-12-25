Москва, 25 декабря, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Российская фигуристка из Москвы Анастасия Шаботова объяснила свой переход в сборную Украины в 2019 году желанием выступить на Олимпийских играх 2022 года. Спортсменка не считает данный шаг предательством.

Global Look Press/Yohei Osada/AFLO

В 16 лет одиночница переехала в Киев, нелестно перед этим высказавшись о российском допинге. Под флагом Украины она выступала на чемпионате мира и Олимпиаде. Весной 2022 года украинская сторона расторгла контракт с фигуристкой по политическим причинам.

По её словам, возможность сменить сборную с тренерами и семьёй обсуждалась ещё до её заявлений.

«Мне сказали, что если будет шанс на Олимпиаду, то, скорее всего, это будет не Россия. Мы прекрасно понимаем уровень конкуренции, есть любимые спортсмены, которых будут больше продвигать», — процитировало её издание «Спорт-Экспресс».

Шаботова утверждает, что в итоге решение приняли без её участия, так как девушка была юной. Её лишь спросили, согласна ли она на переход. Фигуристка не стала отказываться. Спортсменка добавила, что в тот период злилась на тех, кто писал о предательстве, так как её решение было связано с желанием добиться определённых профессиональных результатов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство, решив выступать за ОАЭ. Он признался, что решение было для него эмоционально тяжёлым, но необходимым для реализации собственных амбиций.