Белгород, 25 декабря, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Пенсионерки закрыла собой внука и погибла при атаке украинских формирований в декабре 2023 года. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном 25 декабря в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

Он отметил, что в момент атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду пожилая женщина спасла ребёнка, но сама не выжила. Её сын Михаил на тот момент работал тренером по футболу, однако решил пойти служить в добровольческий отряд «Барс — Белгород».

Гладков назвал этот случай примером мужественности и ответственности за семью и страну.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября стало известно, что жительница Курской области погибла, закрыв собой дочь при обстреле жилого дома в посёлке Тёткино со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что они погибли в квартире, в которую прилетел снаряд.

28 сентября в курском селе Большое Солдатское от удара украинских боевиков погиб мужчина. Он закрыл собой жену, спасая её во время атаки. Отмечается, что мужчина во время очередной поездки за продуктами питания для тех, кто не эвакуировался из приграничья, погиб.