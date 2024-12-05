Москва, 5 декабря, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Перед Новым годом пройдёт неформальный саммит СНГ, сообщил президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Скоро у нас будет неформальный саммит СНГ, такой уже традиционный, предновогодний», — сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что на саммите интеграционного объединения будет также затронута тема волонтёрства.

Форум проходит с 5 по 7 декабря в Москве. В нём примут участие более 20 тыс. участников со всей России и ещё 40 стран мира. Одним из главных событий будет награждение лауреатов премии #МЫВМЕСТЕ, в том числе «Волонтёра года».

Как передавало ИА Регнум, международная премия #МЫВМЕСТЕ — это гранты, поддержка и национальное признание проектов, направленных на помощь людям. Волонтёрство в нашей стране развивается и благодаря нацпроекту «Образование» — по нему действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы.

Президент в рамках форума вручил премию «Волонтёр года» Марии Карпенко, помогавшей жителям Суджи в Курской области при эвакуации.