Днепропетровск, Украина, 25 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В Днепре наблюдаются серьёзные проблемы после массированного удара Вооружённых сил РФ по критически важным энергообъектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом в среду, 25 декабря, рассказал мэр города Борис Филатов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть серьёзные проблемы. <…> Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря на Украине прогремело несколько взрывов, кроме того, на территории страны была объявлена воздушная тревога. В частности, взрывы раздались в Харькове, Кривом Роге, Кременчуге и Днепропетровске. Украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что после серии взрывов некоторые энергетические объекты страны получили повреждения.

Позднее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками нанесли массированный удар по критический важным энергообъектам Украины, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Все объекты были поражены, цель удара достигнута.