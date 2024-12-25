Курск, 25 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Многоэтажный жилой дом во Льгове Курской области, разрушенный 25 декабря в ходе обстрела ВСУ, сняли на видео. Ролик опубликовали в Сети.

Кадр из видео

«Вот что осталось от нашего дома. 25 декабря 2024 года, пятиэтажка на Карла Либкнехта, 39», — комментирует последствия обстрела женщина, которая сняла видео.

На кадрах видны разрушения на двух верхних этажах, стёкла в окнах выбиты, двор завален обломками. Также у дома стоят искорёженные автомобили.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Льгов утром 25 декабря. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что от удара погибли четыре человека. Также пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, украинские военные нанесли удар по Льгову, используя американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. На месте обстрела найдены фрагменты снаряда от этого вооружения.