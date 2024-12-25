Донецк, 25 декабря, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Женщины, служащие в Вооружённых силах Украины (ВСУ), убивали мирных жителей Новотроицкого Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 25 декабря, рассказал «РИА Новости» беженец из села Владимир.

Александр Река/ТАСС

«Были девушки, слышно было голоса девушек. Три или четыре, которые забегали, кидали гранаты в каждый дом. В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали», — сообщил он.

По словам мужчины, женщины-военные после этого простреливали здания из автоматов, чтобы убедиться в отсутствии живых людей. Он добавил, что украинские военные совершали преступления тогда, когда к селу уже подходили российские войска.

«Украинские войска брали просто-напросто мирное население, которое там находилось, каждый дом, который вблизи друг к другу, разбивали танком, направляли дуло. И при этом человек, который находился, вылазил из танка и отчетливо было слышно украинский разговор. Всё было на украинском языке», — отметил беженец.

Как передавало ИА Регнум, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что в городе Селидово Донецкой Народной Республики военными ВСУ и наёмниками были убиты более ста мирных граждан. Украинские военные чаще всего стреляли по людям в упор, большинство жертв — старики и женщины. Были случаи, когда частные дома сжигали, людей расстреливали целыми семьями. По словам спикера, свидетели слышали грузинскую и французскую речь. В Селидово, как и в других населённых пунктах, работали снайперы.

В ноябре в российских силовых структурах рассказали, что украинские формирования заминировали колодцы и подходы к скважинам при бегстве из Селидово. Также заминированы дома, участки и объекты социальной инфраструктуры. Работы по разминированию продлятся несколько месяцев.