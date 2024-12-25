Покровск, ДНР, 25 декабря, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Украинские войска оборудуют оборонительные позиции близ крупного шахтоуправления «Покровское» на подконтрольной Киеву территории в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 декабря сообщили в силовых структурах.

В. Білецький

«Часть личного состава разместилась на административной территории шахты, ещё часть — в районе обогатительной фабрики», — процитировал ТАСС источник.

Он подчеркнул, что подобные действия указывают на намерение Вооружённых сил Украины (ВСУ) обороняться в районе главного угольного предприятия Украины.

Как сообщало ИА Регнум, журнал The Spectator 13 декабря написал, что сдача украинскими формированиями Красноармейска (украинское название — Покровск) сильно отразится на возможностях киевского режима по производству оружия. Отмечалось, что вероятность какого-либо прекращения огня на существующих линиях фронта при этом представляется очень низкой.

23 декабря, российские военные подошли на расстояние около 3 км к шахтоуправлению «Покровское». Украинские формирования начали эвакуировать жителей и органы администрации окрестных населённых пунктов, в частности из Удачного.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук тогда заявил, что освобождение армией России шахты «Покровское» приведёт к тяжёлому положению дел для украинских формирований. В результате этого киевский режим фактически утратит контроль над таким важным сектором экономики, как металлургическая промышленность, пояснил он.