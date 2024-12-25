Наиболее логичным завершением украинского конфликта станет переход к России украинских территорий с русскоязычным населением. При этом Киев откажется от вступления в НАТО, заявил «Известиям» 25 декабря депутат Европейского парламента от Болгарии Петар Волгин. Он также подчеркнул, что его страна не может активно участвовать в мирном процессе из-за марионеточного правительства, которому западные кураторы не позволяют действовать самостоятельно. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1035-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Европарламент

Евродепутат Волгин не сомневается, что в следующие месяцы будут приняты 16-й, 17-й и 18-й пакеты антироссийских санкций, но не видит в них смысла, равно, как и в рассмотрении новых резолюций, прославляющих киевский режим.

«Коллективный Запад продолжает снабжать Зеленского деньгами и оружием, а в то же самое время Россия продолжает выигрывать на поле боя. Запад превратился в какой-то дурдом, в котором пациенты стали начальниками», — отметил Петар Волгин.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Накануне, 24 декабря, в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка Донецкой Народной Республики российские бойцы отразили 10 вражеских контратак.

А в курском приграничье только за последние сутки, 24 декабря, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 200 военнослужащих.

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