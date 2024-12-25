Берлин, 25 декабря, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Рождество в следующем году жители Германии могут встретить в бункере, если проголосуют за разжигателей войны на выборах в феврале 2025 года. Об этом 24 декабря в бундестаге предупредил спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Карстен Хильзе, видео опубликовал YouTube-канал бундестага.

Бундестаг

"Уважаемые граждане, близится Рождество, и вы наверняка хорошо проведете время со своими близкими. Но если на следующих выборах в бундестаг вы проголосуете за одну из партий, разжигающих войну, это может оказаться последним Рождеством, проведенным с близкими. Если разжигатели войны вовлекут нас в конфликт, возможно, вам придется провести следующее Рождество в бункере, оплакивая погибших близких – отцов, братьев, сыновей или дочерей, вернувшихся с фронта в цинковом гробу с перемолотыми костями и пробитой грудью", – заявил Хильзе.

Как пояснил представитель АдГ, те, кто развяжет войну, тоже спрячутся в бункерах, но с "икрой и шампанским". Детям этих людей не придётся идти на войну и сражаться, в отличие от детей избирателей.

Хильзе призвал голосовать за "Альтернативу для Германии" на ближайших выборах, чтобы в итоге выбрать свободу и мир.

Кроме того, представитель АдГ раскритиковал партии, блокирующие предложения оппозиции по законопроектам, на фоне развала правящей коалиции "Светофор". По мнению спикера АдГ, главными зачинщиками "театра клевет" являются представители ХДС. Партию "зелёных" Хильзе назвал климатическими экстремистами, разрушающими экономику государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сопредседатель «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель стала наиболее поддерживаемым кандидатом на пост канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл немецкий институт по исследованию общественного мнения (INSA).

Если бы канцлер ФРГ избирался в ходе прямого голосования, то Вайдель поддержали бы 24% опрошенных, это на 3 п. п. превысило показатели прошлой недели. Глава ХДС Фридрих Мерц набрал 20%, при этом действующий канцлер Олаф Шольц получил лишь 15% голосов. В опросе с 18 по 19 декабря принимали участие 1005 человек.

Бундестаг 16 декабря выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила об одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.