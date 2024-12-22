Берлин, 23 декабря, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Сопредседатель «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель стала наиболее поддерживаемым кандидатом на пост канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл немецкий институт по исследованию общественного мнения (INSA). Итоги исследования 22 декабря опубликовала газета Bild.

ИА Регнум Алиса Вайдель и Сара Вагенкнехт

Если бы канцлер ФРГ избирался в ходе прямого голосования, то Вайдель поддержали бы 24% опрошенных, это на 3 п. п. превысило показатели прошлой недели.

За кандидата от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца свои голоса отдали бы 20%, ниже предыдущего показателя на 1 п. п.

Главой правительства ФРГ в лице Олафа Шольца хотели бы видеть лишь 15% респондентов (минус 1 п. п.). За действующего министра экономики, кандидата от «зелёных» Роберта Хабека проголосовали бы 14% (рост на 1 п. п.).

В опросе с 18 по 19 декабря принимали участие 1005 человек.

Как передавало ИА Регнум, только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ, заявил в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск. Кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Бундестаг 16 декабря выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила об одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.

Политолог-германист Тимофей Борисов считает, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии, а новым канцлером ФРГ станет Фридрих Мерц. Однако единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, добавил эксперт.