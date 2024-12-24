Москва, 24 декабря, 2024, 22:08 — ИА Регнум. На шоссе Энтузиастов в Москве грузовик влетел в столб. Об этом вечером 24 декабря ИА Регнум сообщили очевидцы с места аварии.

Кадр из видео

На опубликованных ими кадрах видно, что грузовик, перевозивший, предварительно, песок, врезался в столб и завалился набок на обочине трассы. Сообщений о пострадавших не поступало. Причина ДТП неизвестна.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве в результате ДТП с участием пожарной машины, автобуса и трёх автомобилей пострадали 15 человек, 14 из них были госпитализированы, в том числе двое пожарных. Выяснилось, что пожарная машина ехала по вызову. Установлено, что водитель пожарной машины проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора. Пожарная машина проехала перекрёсток с включёнными спецсигналами.