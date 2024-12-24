Брюссель, 24 декабря, 2024, 20:01 — ИА Регнум. В Бельгии в один день в два самолёта ударила молния. Кадры одного из инцидентов публикует телеканал HLN 23 декабря.

RTL Info

Отмечается, что над бельгийской коммуной Завентем в воскресенье молния попала в два самолёта — в следовавший в Египет пассажирский и в грузовой, направлявшийся в Катар. Кадры второго происшествия попали на камеру видеорегистратора автомобиля.

«Внезапно мы услышали громкий хлопок со вспышкой света. После этого мы также почувствовали лёгкий запах гари», — поделился пассажир, летевший в Африку.

По сообщениям, пассажирскому самолёту TUI пришлось вернуться в аэропорт Брюсселя в качестве меры предосторожности после удара молнии, ни один из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Грузовой самолёт продолжил свой путь в Доху, сообщает издание.

Как ранее передавало ИА Регнум, 13 октября онлайн-платформа гражданской авиации Турции сообщила, что член экипажа самолёта пострадал при ударе молнии в турецком аэропорту. Отмечается, что удар молнии произошёл перед вылетом воздушного судна из Ризе-Артвин в Стамбул в момент, когда дверь самолёта должна была закрыться.

3 сентября вертолёт Ми-171 совершил аварийное приземление в Иркутской области в результате удара молнии и отказа рулевого управления. Ранее вылетевший из Иркутска в Орлик вертолёт перестал выходить на связь, находясь на границе с Бурятией. Воздушное судно с медиками и экипажем на борту выполняло санитарный рейс.