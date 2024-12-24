Тарасова посоветовала Загитовой создавать ледовое шоу на свои деньги
Москва, 24 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой стоит использовать собственные финансы для создания ледового шоу «Алые паруса». Об этом 24 декабря заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Накануне Президентский фонд культурных инициатив отклонил выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей по заявке Загитовой на реализацию шоу.
«Если хочешь сделать что-то своё, то делай на свои. Главное, ещё, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть», — процитировал ТАСС Тарасову.
Тренер отметила, что видела много различных шоу и готова посмотреть постановку Загитовой. Тарасова напомнила, что также показывала своё шоу, которое просуществовало 15 лет, и сделано оно было за её собственные деньги.
Как сообщало ИА Регнум, заявку фигуристка подала 10 сентября этого года, указав целью проекта «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку» с помощью ледового шоу «Алые паруса» по мотивам одноимённого произведения Александра Грина.
Тогда продюсер и хореограф Илья Авербух отметил, что с учётом особенностей и масштаба проекта ледового шоу запрашиваемая сумма не является слишком большой. При этом он добавил, что обычно организатор вносит от себя сумму в половину больше запрошенной.
В 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы и в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.