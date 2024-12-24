Москва, 24 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой стоит использовать собственные финансы для создания ледового шоу «Алые паруса». Об этом 24 декабря заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Алина Загитова

Накануне Президентский фонд культурных инициатив отклонил выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей по заявке Загитовой на реализацию шоу.

«Если хочешь сделать что-то своё, то делай на свои. Главное, ещё, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть», — процитировал ТАСС Тарасову.

Тренер отметила, что видела много различных шоу и готова посмотреть постановку Загитовой. Тарасова напомнила, что также показывала своё шоу, которое просуществовало 15 лет, и сделано оно было за её собственные деньги.

Как сообщало ИА Регнум, заявку фигуристка подала 10 сентября этого года, указав целью проекта «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку» с помощью ледового шоу «Алые паруса» по мотивам одноимённого произведения Александра Грина.

Тогда продюсер и хореограф Илья Авербух отметил, что с учётом особенностей и масштаба проекта ледового шоу запрашиваемая сумма не является слишком большой. При этом он добавил, что обычно организатор вносит от себя сумму в половину больше запрошенной.

В 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы и в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.