Москва, 27 сентября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Олимпийской чемпионке 2018 года по фигурному катанию Алине Загитовой, которая обратилась за получением гранта на создание ледового шоу, следует вложить в этот проект и собственные средства, заявил 27 сентября продюсер, хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 года по фигурному катанию Илья Авербух.

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Ранее департамент коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив сообщил о принятии заявки Загитовой на грант в размере 74,7 млн рублей на создание ледового шоу «Алые паруса». Решение о возможной выдаче гранта должно быть принято в декабре.

«Всегда есть градация, сколько именно ты непосредственно как организатор вносишь, чтобы этот проект был. Это, как правило, должно быть вполовину больше той суммы, которую ты запрашиваешь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было. Но в любом случае все обращаются, потому что фонд — это сейчас такая организация, которая поддерживает многих», — заявил Авербух в интервью ТАСС.

Он также отметил, что с учётом особенностей и масштаба проекта ледового шоу запрашиваемая сумма не является слишком большой.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на создание ледового шоу на музыку Чайковского. Заявка была опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Также в сентябре сообщалось, что школу фигурного катания Загитовой в Казани построят на месте футбольного стадиона «Водник», который будет снесён. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что инвестиции в проект составят сотни миллионов рублей.

В 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы, в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.