Москва, 24 декабря, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после отказа в выдаче гранта на ледовое шоу «Алые паруса» заявила, что станет только сильнее после данного решения.

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«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — написала спортсменка в Telegram-канале.

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей Загитовой. Свою заявку фигуристка подала 10 сентября этого года, указав целью проекта «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноимённой повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».

Как передавало ИА Регнум, в 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы и в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.