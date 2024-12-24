Берлин, 24 декабря, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Производитель пластмасс Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, известный созданием эмблемы в виде трехлучевой звезды для автомобилей Mercedes-Benz, объявил о банкротстве. Об этом заявило американское агентство Bloomberg.

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Отмечается, что основанная в 1796 году немецкая компания столкнулась с последствиями спада автомобильных продаж и сложного перехода потребителей на электромобили. Кроме того, прядка 1500 рабочих компании потеряли рабочие места из-за закрытия.

«Немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH пережила нашествие Наполеона, Великую депрессию и две мировые войны. Но нынешний автомобильный спад в Европе поставил производителя пластмасс на колени», — говорится в материале, опубликованном 21 декабря.

Издание также сообщает, что и другие автопроизводители столкнутся с «болезненными сокращениями», например, Volkswagen AG, Stellantis NV и Ford Motor Co.

Gerhardi известна тем, что являлась ключевым поставщиком решеток, ручек и хромированных накладок для Mercedes-Benz Group AG. В дальнейшем бренд переключился на производство пластмассовых изделий.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Volkswagen объявил о планах закрыть заводы в Германии. Отмечалось, что в августе продажи в ЕС упали почти на 44%, в том числе в Германии — почти на 69%. Одной из причин кризиса назвали снижение интереса местных потребителей к электромобилям.

Сотрудники автоконцерна Volkswagen 2 декабря начали забастовку против сокращения рабочих мест и закрытия части производства.

Также отмечалось, что большинство европейских автокомпаний находится в сложной ситуации, что связано с ростом конкуренции с китайскими компаниями, а также низким спросом в Европе.

Кроме того, 1 февраля 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром. Глава государства в шутку предложил «как-то помочь» ФРГ. Он также выразил мнение, что проблемы немецкой автомобильной промышленности вызваны не только тем, что снизился спрос на автомобили из Германии.