Москва, 1 февраля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 февраля оценил состояние немецкой автомобильной промышленности и в шутку предложил «как-то помочь» Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе посещения одного из павильонов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ президенту рассказали об экспонате, связанном с Карлом Бенцем и тем периодом жизни будущего автоконструктора, когда он работал в мастерской по ремонту часов. Собеседник президента отметил, что Россия и в XIX веке была спонсором немецкого автопрома.

«Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им», — ответил президент.

Также он заявил, что, по его мнению, проблемы немецкого автопрома вызваны не только тем, что снизился спрос на автомобили.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 февраля Путин в четвёртый раз посетил выставку-форму «Россия». Президент принял участие в съезде «Движения первых», который прошёл на площадке форума на ВДНХ.

Впервые Путин побывал на выставке-форуме 4 декабря. Тогда он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки. Затем Путин ещё раз посетил выставку 17 декабря, лично подписав новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя. Кроме того, глава государства приезжал на форум 23 января. Он встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов и принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи в России.

Президент отмечал, что выставка, рассказывающая об успехах и достижениях страны, вызывает огромный интерес. Предполагалось, что форум, начавший работать 4 ноября, закроется 12 апреля, однако Путин предложил продлить его работу до конца лета 2024 года.