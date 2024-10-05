Берлин, 5 октября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Компания Volkswagen может впервые в истории закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников. О возможных причинах этого решения 5 октября сообщает газета «Коммерсантъ».

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В материале говорится, что автопроизводитель надеется, что это поможет компании выйти из кризиса. Большинство европейских автокомпаний находится в сложной ситуации. Связано это с ростом конкуренции с китайскими компаниями, а также низким спросом в Европе.

Так, одной из причин кризиса является снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В августе продажи в ЕС упали почти на 44%, в том числе в Германии — почти на 69%.

Кроме того, в первом полугодии продажи Volkswagen на китайском рынке упали на 7%. Конкуренция с Китаем усиливается и в Европе, даже несмотря на повышение тарифов на импортные китайские электромобили. При этом ситуация для немецкого автопроизводителя может стать хуже, если китайские компании начнут строить собственные заводы в европейских странах.

По словам гендиректора Volkswagen Оливера Блуме, автомобильная промышленность в ЕС находится в очень сложной ситуации, а Германия как место производства становится менее конкурентоспособной.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Брюсселе сотни сотрудников автоконцерна Audi вышли на забастовку. Работники выступили против закрытия завода компании в городе. Причиной протеста стало заявление компании, в котором сообщалось, что после 2025 года в Брюсселе больше не будут собирать автомобили Audi.