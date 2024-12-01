Берлин, 2 декабря, 2024, 02:35 — ИА Регнум. В Германии сотрудники автоконцерна Volkswagen 2 декабря начнут забастовку против сокращения рабочих мест и закрытия части производства. Об этом накануне сообщил представитель промышленного профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грёгер.

Rainerhaufe Завод Volkswagen в Дрездене, Германия

«На всех заводах начнутся предупредительные забастовки. Если понадобится, это будет самая жёсткая битва на коллективных переговорах, которую Volkswagen когда-либо видел», — приводит его заявление портал Tagesschau.

По словам Грёгера, компания должна ответить, как долго будет длиться конфликт с работниками.

В Volkswagen объявили, что заранее были приняты меры по обеспечению экстренных поставок. Компания надеется на конструктивный диалог с сотрудниками для достижения взаимовыгодного решения.

Следующий раунд переговоров между IG Metall и Volkswagen наметили на 9 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре автоконцерн Volkswagen в ходе переговоров с профсоюзом промышленников IG Metall предложил снизить зарплаты сотрудникам на 10% ради сохранения рабочих мест. Профсоюз выдвинул требование повысить зарплаты на 7% и восстановить коллективный договор, который компания планирует расторгнуть в конце года. В Volkswagen заявили, что не в состоянии удовлетворить эти требования из-за исключительной экономической ситуации в автомобильной промышленности. В компании отметили, что уровень зарплаты даже после снижения останется привлекательным для отрасли.

В нескольких городах Германии 29 октября начались предупредительные забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, в которых участвовали сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW. Главное требование профсоюза — повышение заработной платы на 7% в связи с растущей инфляцией в стране. В демонстрациях принимали участие сотни рабочих.

Гендиректор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что зарплаты приходится сокращать из-за падения спроса на бренд в Европе и усиления конкуренции со стороны китайского производителя.

О планах Volkswagen закрыть заводы в Германии стало известно в начале октября. Отмечалось, что одной из причин кризиса в автоконцерне стало снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В августе продажи в ЕС упали почти на 44%, в том числе в Германии — почти на 69%.