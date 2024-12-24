Москва, 24 декабря, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Главный дирижёр Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Дмитрий Синьковский отметил значимость проекта «Зал «Зарядье» — детям». По его словам, необходимо прививать детям любовь к классической музыке с раннего возраста.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок занимался определённым делом», — пояснил Синьковский изданию «Комсомольская правда».

По его словам, чтобы ребенок заинтересовался творчеством, нужно не объяснять и просить, а давать возможность услышать, увидеть что-то такое, что даст стимул для анализа. «И чтобы дети, возможно, задали себе вопрос: «Могу ли я, хочу ли я этим заниматься?» — сказал Синьковский.

Дирижёр добавил, что многие взрослые жалеют о том, что не занимались творчеством в детстве, а ответственность за это лежит на родителях.

В ноябре зал «Зарядье» представил новую инициативу, ориентированную на семейную аудиторию, под названием «Зал «Зарядье» — детям». Программа включает в себя разнообразные мероприятия, такие как развлекательные и просветительские концерты, интерактивные программы и музыкальные мультимедийные спектакли. Каждое из этих событий позволяет маленьким и юным зрителям погрузиться в увлекательный мир музыки, вдохновляя их и развивая творческие способности и воображение.

Программа «Зал «Зарядье» — детям» предлагает качественные, доступные и адаптированные для детей концерты самых различных жанров, проходящие в уникально оформленном пространстве, которое обеспечивает яркие впечатления от музыкального взаимодействия.