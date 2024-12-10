Москва, 10 декабря, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Проект «Зал «Зарядье» — детям» способствует возникновению у ребенка интереса к классической музыке, которая помогает всестороннему развитию личности. Об этом заявила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ольга Преснова.

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«Классическая музыка, умение и желание ее слушать выполняют для развития ребенка сразу несколько важных функций», — сказала Преснова агентству городских новостей «Москва». Она пояснила, что музыкальные произведения пробуждают эмоции: умение радоваться, любить.

«Некоторым детям музыкальные произведения помогают понять собственные чувства, учат делиться ими с окружающими. Также классика способствует возникновению интереса к композиторам, написавшим великие произведения», — добавила эксперт. Она пояснила, что так ребенок запоминает, кто такие Моцарт и Бах, Чайковский и Глинка.

«Знание истории знаменитых композиторов помогает запомнить этапы развития мирового искусства, гордиться культурой собственной страны», — отметила психолог. Кроме того, классическая музыка — это эталон гармонии, который помогает переживать падения и взлеты, трудные и радостные периоды в нашей жизни. Она подчеркнула, что недаром концерты классической музыки для детей проходят в самых престижных концертных залах: Большого театра, Московской филармонии, «Зарядья».

«Отдельно хочу отметить специальный проект «Зал «Зарядье» — детям». Можно только приветствовать, что разрабатываются специальные программы для детей», — сказала Преснова.

В рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям» в декабре и январе пройдут интерактивные концерты и симфонические спектакли.