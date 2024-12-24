Вашингтон, 24 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны США не смогут перехватить гиперзвуковые ракеты российского комплекса «Авангард», если будет нанесён такой удар. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine (MWM).

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, сохраняя при этом высокую манёвренность», — говорится в материале, опубликованном 23 декабря.

Издание отметило, что каждый такой блок может нести разделяющиеся боеголовки, способные нанести удары термоядерными боеголовками по 12 целям. Перевооружение ракетных войск ВС России ознаменовало новое расширение арсенала уникальных стратегических ядерных носителей РФ, подчеркнули авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря американский журнал The National Interest заявил, что разработанная в США система противоракетной обороны (ПРО) THAAD неэффективна против российского гиперзвукового оружия. Издание назвало сложившееся положение вызовом для страны.

Президент РФ Владимир Путин в марте отметил, что принятие российской армией на вооружение ракет «Авангард» обнулило всё, что США сделали для развития своей системы ПРО. С Россией никто не будет считаться, если она будет неспособна себя защитить, подчеркнул глава государства.