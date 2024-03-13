Москва, 13 марта, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Создание российских ракет «Авангард» свело на нет все вложения США в свою систему противоракетной обороны. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, сравнение затрат на американскую систему противоракетной обороны и российский планирующий блок межконтинентальной дальности «Авангард», который является одним из основных компонентов преодоления ПРО со стороны России, покажет, что это несопоставимые величины.

«И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что они вкладывали в эту систему ПРО», — сказал глава государства.

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