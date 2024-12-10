Вашингтон, 10 декабря, 2024, 20:35 — ИА Регнум. США вряд ли когда-нибудь используют свою систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD против российского гиперзвукового оружия, к тому же у неё мало шансов перехватить столь быстро летящие ракеты. Об этом 10 декабря заявило американское издание The National Interest (NI).

Андрей Станавов/РИА Новости

«У США и их союзников есть всего несколько таких систем, и из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и хаотичной оборонной промышленной базы маловероятно, что THAAD когда-либо испытают против российского гиперзвукового оружия», — говорится в материале.

При этом издание считает наличие гиперзвукового оружия у России настоящим вызовом для США, так как у них и остальных членов НАТО нет оборонительных систем, которые могут надёжно защитить от таких ракет.

«Таким образом, американцы, мягко говоря, в затруднительном положении», — отметило издание.

По данным журналистов, на вооружении американской армии находятся семь батарей противоракетной обороны THAAD, восьмую планируют развернуть в 2025 году. Киев уже попросил у США передать эту систему ПРО, но издание считает, что этого не будет из-за опасений, что её уничтожат или захватят.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом на применение Киевом западных дальнобойных вооружений по территории России. Он подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, и конфликт приобрёл глобальный характер.

Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета способна поражать высокозащищённые объекты, расположенные на большой глубине. Но она не является оружием массового поражения, так наносит высокоточные удары и не несёт ядерный заряд. Также в мире нет систем ПРО, способных перехватить такую ракету.

10 декабря Путин, отвечая на вопрос главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой о ядерной доктрине, заявил, что создание «Орешника» минимизирует риск применения ядерного оружия. России теперь нужно совершенствовать гиперзвуковые ракеты.