Минск, 24 декабря, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Минский городской суд 24 декабря приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, объявленного в розыск за шутки про президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.

Кадр из видео Вячеслав Комиссаренко

В отношении Комиссаренко возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), ч. 2 ст. 367 («Клевета в отношении президента Республики Беларусь») и ч. 1 ст. 368 («Оскорбление президента Республики Беларусь»).

Санкция последней статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении Комиссаренко, в шутках которого увидели оскорбления и клевету в адрес главы государства. В базе данных комик значится как лицо, против которого начато специальное (заочное) производство.

Комиссаренко стал известным, выступая на российском канале ТНТ. Он сбежал из Белоруссии, поддержав в 2020 году беспорядки. В своих монологах он нередко критиковал и высмеивал действия Лукашенко. В середине января 2022 года стендапер в соцсетях сообщил, что уехал из России. Он пояснил, что его объявил в розыск КГБ Белоруссии. Позднее он не раз жаловался на то, что не пригодился ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании.