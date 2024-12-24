Москва, 24 декабря, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность организации Help Heroes Of Ukraine (организация, признанная в РФ нежелательной), которая собирает пожертвования для украинских формирований. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США)», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Уточняется, что организацию основали в феврале 2022 года представители украинской диаспоры, а её главное представительство, которое аккумулирует т. н. гуманитарную помощь из США, находится во Львове. Пожертвования для организации в числе прочих делают представители Конгресса, а также политических и религиозных объединений США.

«Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Минюст РФ включил неправительственную иностранную организацию The Satanic Temple («Храм Сатаны» — организация, признанная в РФ нежелательной) в список нежелательных в России. Отмечалось, что приверженцы этой НПО якобы выступают за справедливость и человеколюбие, но на самом деле занимаются продвижением оккультной идеологии и используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.

Генпрокуратура РФ в начале ноября признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Центр прав человека ZMINA» (организация, признанная в РФ нежелательной). По данным надзорного ведомства, эта структура занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России и пытается спровоцировать национально-сепаратистские настроения.