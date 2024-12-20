Москва, 20 декабря, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Иностранная неправительственная организация The Satanic Temple («Храм Сатаны») включена в список нежелательных в России. Это следует из документа, опубликованного на сайте Министерства юстиции РФ и обновлённого 20 декабря.

AP/TASS

«№ 1640-р от 19.12.2024… The Satanic Temple («Сатанинский храм», «Храм сатаны»), США», — говорится в перечне Минюста.

Пресс-служба Генпрокуратуры 4 декабря проинформировала, что деятельность этой американской организации признана нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что приверженцы «Храма Сатаны» декларируют, что выступают за справедливость и человеколюбие, но на деле занимаются продвижением оккультной идеологии и используют сатанинскую символику, чтобы дискредитировать традиционные духовно-нравственные ценности.

Пользуясь поддержкой властей США, участники организации пропагандируют разрушительные идеи и оправдывают насилие над людьми, поддерживают экстремистские и террористические движения. Организация выступает против российской спецоперации на Украине и помогает сбору средств в пользу ВСУ, отмечалось в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, «Храм Сатаны» в США учреждён в 2012 году. У организации есть больше 20 отделений, в том числе в Северной Америке, Австралии и европейских странах, а к её последователям себя причисляют больше 10 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее «Храм Сатаны» подал в суд на власти американского штата Индиана в связи с почти полным запретом абортов. Организация утверждала, что подобное развитие событий идет вразрез с религиозными правами её последователей и нарушает конституцию США.