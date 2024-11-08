Москва, 8 ноября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Деятельность украинской неправительственной организации «Центр прав человека ZMINA» признана нежелательной на территории России, сообщает 8 ноября пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Организация, другое название которой «Центр информации о правах человека», занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России и пытается спровоцировать национально-сепаратистские настроения. Её деятельность направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, отметили в ведомстве.

«С начала специальной военной операции активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту и международной блокаде нашей страны», — говорится в сообщении.

Указано, что центр ZMINA получает финансирование от Госдепартамента США, правительств Великобритании, Нидерландов, Чехии и Швейцарии, а также ряда иностранных неправительственных структур, признанных нежелательными в России.