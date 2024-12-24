Киев, 24 декабря, 2024, 05:33 — ИА Регнум. В Киеве прозвучали взрывы, сообщило утром 24 декабря украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Информацию о последствиях взрывов издание не привело. Вместе с этим, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и области действует воздушная тревога.

Минобороны России в настоящий момент не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории украинской столицы. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ночью 23 декабря серия взрывов прогремела в Хмельницкой области. Отмечалось, что первые взрывы были слышны в городе Староконстантинове. О повторных прилётах в Хмельницкой области украинские СМИ сообщили уже без указания точного населённого пункта. Других подробностей об инцидентах не приводилось. Местные власти не комментировали сообщения о взрывах.

На Украине ночью 23 декабря взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Полтавской области.

Вечером 21 декабря на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве.