Киев, 23 декабря, 2024, 02:55 — ИА Регнум. На Украине ночью 23 декабря взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Полтавской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточняется, что взрывы были слышны в Глобина. Других подробностей инцидентов нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги в Полтавской области действует с 22:16 мск 22 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 декабря на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве.

После взрывов в украинской столице вспыхнул пожар, повреждения получила тепломагистраль, сообщил 20 декабря мэр Киева Виталий Кличко. Очевидцы рассказали о работе систем противовоздушной обороны и ярком зареве над украинской столицей.