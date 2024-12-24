Владивосток, 24 декабря, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Женщину, которая подозревается в повреждении имущества банка с помощью фейерверка, задержали сотрудники полиции во Владивостоке. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

955169 Поджог

Информация о поджоге поступила 23 декабря в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку. Неизвестная женщина зашла в отделение банка, расположенное на Алеутской улице, и подожгла фейерверк на входе в отделение. После поджога женщина скрылась.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали 50-летнюю жительницу Владивостока. Женщину доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Пострадавших при поджоге нет. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливается сумма причинённого ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тверской области мужчина попытался поджечь банк. Предположительно, он действовал по указаниям украинских телефонных мошенников.

22 декабря за сутки было совершено более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах по заданию телефонных мошенников. Среди совершивших правонарушения много пожилых людей.

Вечером 20 декабря взрыв прогремел в отделении банка на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы. В здании мужчина взорвал неизвестный предмет. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, мотивы его поступка устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.