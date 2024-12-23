Бологое, Тверская область, 23 декабря, 2024, 18:39 — ИА Регнум. В Тверской области мужчина попытался поджечь банк. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Бологом мужчина зашел в отделение банка ВТБ и попытался совершить поджог. Возгорание потушено до приезда пожарных, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Мужчина уже задержан. Предположительно, он действовал по указаниям украинских телефонных мошенников.

Как сообщало ИА Регнум 22 декабря, за сутки было совершено более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах по заданию телефонных мошенников. Среди совершивших правонарушения много пожилых людей.

Вечером 20 декабря взрыв прогремел в отделении банка на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы. В здании мужчина взорвал неизвестный предмет. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, мотивы его поступка устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.