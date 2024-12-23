Луганск, 24 декабря, 2024, 00:37 — ИА Регнум. На заседании профильной комиссии генсовета партии «Единая Россия» рассмотрели результаты работы по поддержке семей с детьми. В 2024 году партия обеспечила принятие более 50 законов в этой сфере.

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Также речь зашла о планах на 2025 год. Семейная политика продолжает оставаться для партии ключевым направлением, закреплённым в народной программе. Об этом пишет mkset.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев обозначил следующие приоритетные направления деятельности: поддержка детей участников спецоперации, реализация программы семейной ипотеки, а также вопросы детской безопасности. Также отдельно он сконцентрировался на статусе студенческой семьи.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать», — заявил Якушев, добавив, что партия продолжит контролировать выполнение программы семейной ипотеки, относительно которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, в партии намереваются продолжать заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности.

Глава профильной комиссии, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова проинформировала, что в 2024 году партия смогла обеспечить принятие более 50 новых законов в семейной области. Еще более 100 инициатив проходит стадию разработки.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи, сообщается на сайте партии er.ru.

Также партия предлагает выравнять региональные меры поддержки членов семей участников спецоперации и условия их предоставления. В топе самых распространённых мер оказались организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми участников специальной военной операции в детских садах, льготы при оплате питания и другие.

Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» в ЛНР Тихон Гончаров рассказал, какие меры поддержки семей существуют на территории Луганской Народной Республики. «В первую очередь отмечу, что у нас в регионе действуют федеральные меры поддержки семей с детьми. Это единое пособие по уходу за детьми до 17 лет, единовременная выплата при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет», — отметил Гончаров.

Кроме того, сообщил координатор партпроекта «Крепкая семья», в ЛНР действуют и региональные меры поддержки многодетных семей. Месяц назад глава региона Леонид Пасечник подписал указ о мерах поддержки для многодетных семей. Народный совет также принял соответствующий закон, и в скором времени он вступает в силу. Закон предполагает введение следующих мер поддержки: выплата по три тысячи рублей на каждого ребёнка ежемесячно, выплата на приобретение школьной формы, на оплату проезда для школьников и студентов, бесплатное предоставление лекарств по рецептам детям до шести лет и ещё ряд льгот. Как подчеркнул Гончаров, эти меры поддержки действуют независимо от доходов семьи.

«Сейчас разрабатывается ещё ряд законопроектов, которые будут приниматься уже в следующем году. В частности, согласовывается проект о региональном материнском капитале, который будет выплачиваться на третьего и каждого последующего ребёнка. Отмечу, что разработка мер поддержки и их внедрение не будут ограничиваться Годом семьи. Поддержка демографии страны и семей — это одно из главных направлений политики РФ как на федеральном, так и на региональном уровне», — уверен Тихон Гончаров.